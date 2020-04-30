كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر البحرين تعلن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1500 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1500، بعد تعافي 5 حالات جديدة.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 129694 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1532، بينها حالة واحدة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1531 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.