كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "ميركل" تعلن تخفيف قيود فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف القيود المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، فتح ملاعب الأطفال والمتاحف والكنائس وأماكن العبادة الأخرى، شرط أن تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكدت ميركل في أعقاب اجتماع مع حكام الولايات، أن ألمانيا بحاجة إلى مواصلة خفض الأعداد اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة من أجل تفادي قفزة في أعداد المصابين.

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