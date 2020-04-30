كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يدعو رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني "الأربعاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الخميس، رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في قصر بعبدا الأربعاء المقبل لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي.

ويذكر أن أعلنت الحكومة اللبنانية الخميس إقرار خطة إنقاذ اقتصادية طال انتظارها، وتأمل على أساسها إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار مالي عمقته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وتضمنت تغريدة وردت في حساب الرئاسة على تويتر أن "مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة" من دون أي تفاصيل إضافية، على أن يلقي رئيس الحكومة حسان دياب كلمة عصرا. Advertisements