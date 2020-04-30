كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سكاي نيوز، في خبر عاجل، تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن ميشوستين أبلغ الرئيس الروسي بوتين، أنه أصيب بفيروس كورونا، وسيخضع للعزل الصحى الذاتي بمنزله.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضى عقده رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.

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