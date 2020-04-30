كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: عرقلة قدرات منظمة حزب الله الإرهابية سيقلل من سلوك إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتتوالى دول العالم على إدراج ميليشيا حزب الله اللبنانية على قوائم الإرهاب لديها، وآخر المحطات كان إعلان وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أن ألمانيا حظرت رسمياً بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.
كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.
وقبل ألمانيا، أعلنت الحكومة البريطانية في يناير/كانون الأول الماضي حظر حزب الله اللبناني على أراضيها وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية، إذ تصل عقوبة الانتماء إلى الميليشيا أو الترويج لها إلى السجن لمدة 10 سنوات.
ورجحت مصادر أن يدفع إعلان ألمانيا انضمامها إلى نادي الدول التي تدرج حزب الله على قوائم الإرهاب، الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب إلى إلغاء التفريق بين جناحه العسكري المحظور والحزب السياسي.