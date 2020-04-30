كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: عرقلة قدرات منظمة حزب الله الإرهابية سيقلل من سلوك إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن عرقلة قدرة منظمة حزب الله الإرهابية على التخطيط للهجمات الإرهابية وجمع الأموال، سيقلل من سلوك إيران الخبيث ونفوذها.

وتتوالى دول العالم على إدراج ميليشيا حزب الله اللبنانية على قوائم الإرهاب لديها، وآخر المحطات كان إعلان وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أن ألمانيا حظرت رسمياً بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.