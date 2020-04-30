كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن ميشوستين أبلغ الرئيس الروسي بوتين، أنه أصيب بفيروس كورونا، وسيخضع للعزل الصحى الذاتي بمنزله.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضى عقده رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.

روسيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا