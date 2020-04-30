بعدما انتقده الجمهور بسبب دوره.. ياسين أحجام: رجاء فرقوا بين الدور والممثل

طلب الفنان ياسين أحجام من جمهوره التفريق بين شخصيته في الواقع، والأدوار، التي يجسدها، خصوصا الشرير منها، كدوره في مسلسل “سلامات أبو البنات” الرمضاني، الذي تلقى بسببه انتقادات غير مبررة، مرتبطة بطبيعة الشخصية، التي يجسدها، لا بأدائه.

وشارك أحجام على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أخيرا، تدوينة قال فيها إنه يعلم أن الجمهور يحب أن يراه في شخصيات تميل إلى الطيبة، لكن يلزمه إغناء تجربته في التمثيل بأدوار مختلفة.

ودون ياسين أحجام: “في مساري كممثل قدمت أدواراً مختلفة، والكثير من الجمهور العزيز يحب أن يراني في الشخصيات، التي تميل إلى الطيبة، والحكمة، والعاطفة، كدوري في مسلسل الإرث على القناة الثانية، وقبله مسلسل قصر الباشا على سبيل المثال”.

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وأضاف أحجام: “لكن بين الفينة، والأخرى أختار أن أغني تجربتي بأدوار من طينة خاصة، تنتمي إلى السادية، والشر، وهو أمر مطلوب، وضروري في عمل الممثل، فإذا انزعجتم من شخصيتي الإبليسية في مسلسل سلمات أبو البنات على قناة “إم بي سي 5″ للمخرج المقتدر هشام جباري فيعني أنني توفقت نوعا ما في إقناع المشاهد”.

وناشد أحجام الجمهور التمييز بين الأدوار، وشخصية الممثل الحقيقية، وقال: “لكن رجاءً لا تخلطوا بين الدور والممثل فأنا بعيد تماما عن هاته الشخصية، أنا غير درويش ههه، محبتي و رمضان كريم”.

ويسجل ياسين أحجام حضورا رمضانيا هذه السنة في عملين، هما مسلسلا “سلمات أبو البنات” على “إم بي سي 5” ، و”الإرث”، الذي يبث على القناة الثانية.