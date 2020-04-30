طائرة شحن تركية ثانية تحمل مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة – فيديو

أقلعت من العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الخميس، طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بمساعدات طبية، قدمتها تركيا إلى الولايات المتحدة، التي تتصدّر قائمة البلدان الأكثر تضررًا من وباء كورونا.

وجاء ذلك ذلك بناء على تعليمات من الرئيس، رجب طيب أردوغان، في إطار جهود تركيا لدعم البلدان الأخرى حول العالم، في مكافحة فيروس كورونا، تقول وكالة الأناضول التركية.

وتتضمن المساعدات، التي أعدتها وزارتا الدفاع، والصحة في تركيا، مستلزمات طبية وقائية، في مقدمتها الكمامات، والأقنعة الطبية الواقية، والمواد المعقمة.

وجرى تحميل المساعدات على طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية من طراز “C-130″، في مطار أتيمسغوت العسكري في العاصمة أنقرة.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنجليزية: “هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة”.

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وحسب المصدر ذاته فقد أرسلت تركيا، قبل يومين، الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى العديد من الدول، من بينها إسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وصربيا، وكوسوفو والبوسنة، والهرسك، وشمال مقدونيا، والجبل الأسود، وليبيا، والصومال، وجنوب إفريقيا.

وحتى صباح اليوم، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و229 ألفا، أما حالات الوفاة فبلغت 228 ألفا و371، وحالات الشفاء أكثر من مليون، وفق أرقام موقع “WorldoMeter”.