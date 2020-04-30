بفارق كبير عن “البارصا” والريال.. الرجاء “يتصدر” الترتيب العالمي لأحسن شعار

لا زال فريق الرجاء الرياضي يتصدر الترتيب العام المؤقت في الاستفتاء، الذي أطلقته صحيفة “ماركا” الاسبانية لإختيار أفضل شعار خاص بالفرق في العالم.

ويتصدر شعار الرجاء سبورة الترتيب العام المؤقت بفارق كبير عن باقي المنافسين، وحصد، إلى حدود عشية اليوم الخميس 136.900 صوت، متبوعا بشعار فريق فلومينيسي بما مجموعه 72.900، ثم فنربخشة التركي بـ 49.800، يليه كولو كولو، ثم الأهلي المصري خامسا.

ويحتل شعار فريق ريال مدريد المركز السادس بما مجموعه 31.800، يليه سيسكا بـ 30 ألف، متبوعا بفريق بيسيكتاش ثامنا، وليفربول تاسعا، في وقت يحتل فيه شعار فريق برشلونة الاسباني المركز العاشر في سبورة الترتيب العام المؤقت.