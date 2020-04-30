افتتحت السلطات المحلية في مدينة طنجة، صباح أمس الأربعاء، ممرا تحت أرضي في منطقة كزناية في وجه حركة السير.
ويأتي إنشاء الممر الخامس من نوعه في مدينة طنجة، بغرض التخفيف من الاحتقان المروري، وتسهيل حركة السير على مستوى مدخل المنطقة الصناعية، والطريق المؤدية إلى وسط المدينة.
وخلف افتتاح الممر تحت أرضي ارتياحا كبيرا وسط سائقي السيارات، وحافلات نقل عمال المنطقة الصناعية، ما قد يساهم في تقليص مدة ولوج الحافلات إلى المنطقة الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر في عز الحجر.. افتتاح نفق تحت أرضي جديد لتخفيف الازدحام المروري في منطقة صناعية في طنجة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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