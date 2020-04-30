في عز الحجر.. افتتاح نفق تحت أرضي جديد لتخفيف الازدحام المروري في منطقة صناعية في طنجة – فيديو

افتتحت السلطات المحلية في مدينة طنجة، صباح أمس الأربعاء، ممرا تحت أرضي في منطقة كزناية في وجه حركة السير.

ويأتي إنشاء الممر الخامس من نوعه في مدينة طنجة، بغرض التخفيف من الاحتقان المروري، وتسهيل حركة السير على مستوى مدخل المنطقة الصناعية، والطريق المؤدية إلى وسط المدينة.

وخلف افتتاح الممر تحت أرضي ارتياحا كبيرا وسط سائقي السيارات، وحافلات نقل عمال المنطقة الصناعية، ما قد يساهم في تقليص مدة ولوج الحافلات إلى المنطقة الصناعية.