شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة كورونا في العراق ترتفع إلى 2085 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2085 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبحسب إحصائية الوزارة، بلغ مجموع الوفيات في العراق جراء الفيروس 93 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1375 بعد تسجيل 29 حالة شفاء اليوم أيضا.