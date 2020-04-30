شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة كورونا في العراق ترتفع إلى 2085 إصابة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2085 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة.
وبحسب إحصائية الوزارة، بلغ مجموع الوفيات في العراق جراء الفيروس 93 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1375 بعد تسجيل 29 حالة شفاء اليوم أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة كورونا في العراق ترتفع إلى 2085 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.