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نيويورك تغلق مترو الأنفاق ليلا لتطهير قطاراتها 

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أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم الخميس ، أن مترو الأنفاق في مدينة نيويورك سيوقف خدمته الليلية حتى يمكن تطهير القطارات كل ليلة أثناء تفشي جائحة (كوفيد19-).

وقال كومو في المؤتمر الصحفي اليومي، مشيراً إلى هيئة النقل في المدينة: "ستكون هذه واحدة من أكثر المهام صعوبة وإبداعا وتحديا التي تقوم بها هيئة النقل في نيويورك ..هذا شيء رائع لم يسبق لنا أن قمنا به على الإطلاق."

وأضاف إن هيئة النقل "صعدت" بالفعل جهودها من خلال تنظيف القطارات كل ثلاثة أيام ، وهي الآن تتخذ خطوة "غير مسبوقة" لتطهيرها كل 24 ساعة.

وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل ، مع تعليق عمل شبكة مترو الأنفاق بين الساعة 1 صباحًا و 5 صباحًا كل ليلةً.

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