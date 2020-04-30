البرلمان العربي يوجه رسالة لتركيا عقب الهدنة في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس البرلمان العربي الدكتور، مشعل بن فهم السلمي، رسالة هامة إلى تركيا، على إعلان الجيش الليبي جميع العمليات العسكرية في ليبيا استجابةً لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال.



وطالب رئيس البرلمان العربي، في بيان له جميع الأطراف الليبية الإلتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هُدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك حقناً لدماء أبناء الشعب الليبي.

ودعا السلمي إلى وقف دائم لإطلاق النار لتهيئة الأجواء لدعم مسار التسويةٍ السياسية الشاملة للأزمة باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وضمان سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة إيقاف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية وإذكاء الصراع بين الأطراف المتحاربة.

وطالب تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتوقف عن إرسال المقاتلين الأجانب.

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كما دعا الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخلات ومنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، وقف العمليات العسكرية للجيش الليبي في العاصمة طرابلس بسبب حلول شهر رمضان المبارك.

ورحب المسماري بـ"الجهود الدولية الرامية لتطبيق الهدنة الإنسانية في شهر رمضان مع التمسك بحق الرد على انتهاكات المليشيات".

من جهة اخري، أعلنت حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا وقطر، رفض الهدنة، مؤكدة استمرارها في القتال.

وأكدت حكومة السراج -في بيان لها الخميس- رفضها للهدنة والاستمرار في قتال الجيش الوطني الليبي، من خلال مليشياتها والمرتزقة التابعين لها القادمين من تركيا.

وكان الجيش الليبي أعلن التزامه بهدنة إنسانية دعا لها المجتمع الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم هدنة أخري لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن المليشيات التابعة لحكومة السراج أمعنت في اختراق أي هدنة إنسانية، مؤكدا حق الرد على أي هجوم للمليشيات.