شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر .. إستشهاد وإصابة ضابطين و8 جنود بإنفجار عبوة بمركبة مدرعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، بإستشهاد وإصابة ضابطين و8 جنود في إنفجار عبوة ناسفة إستهدفت مركبة مدرعة جنوب مدينة بئر العبد .

Advertisements وقال المتحدث العسكري في منشور على حسابه في الفيسيوك، "إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود" . وأكد أن القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر .. إستشهاد وإصابة ضابطين و8 جنود بإنفجار عبوة بمركبة مدرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.