واشنطن : القرار الألماني سيقوض جهود حزب الله في التخطيط لهجمات إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت الخارجية الأمريكية، الخميس، على أهمية قرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية .. مشيرة إلى أنه سيحجم نفوذ إيران وسلوكها الخبيث.



وقالت الخارجية الأمريكية إن القرار الألماني سيقوض جهود حزب الله في التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال.

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واستيقظ العالم صباح اليوم الخميس، على قرار ألمانيا حظر "حزب الله" اللبناني، في الأراضي الألمانية، في خطوة شكّلت ضربة قوية للمليشيات التابعة لإيران.

قرار يأتي بعد سنوات من استغلال التنظيم الإرهابي للأراضي الألمانية كـ"حديقة خلفية"، و"مركز دعم لوجستي"، و"جمع التمويل اللازم لعملياته"، وفق وثائق رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" ونشرتها في وقت سابق.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها