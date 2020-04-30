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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في تركيا لـ3174 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3174.
كما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2615، ليصل إجمالي الإصابات إلى 120204 أشخاص، وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 48886، كما وصل إجمالي الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى أكثر من مليون شخص.
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