أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات ​قضاء صور​، بناء على ​تقرير​ رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال أنه "تم تسجيل حالة شفاء واحدة بشكل تام، بعد إجراء الفحوص المخبرية التي بينت خلو المصاب من الفيروس بشكل كلي، وذلك لفحصين متتاليين. كما سجلت حالتين مشتبه بهما حتى ​الساعة​. وعليه، فإن عدد المصابين في ​القضاء​، ارتفع إلى 9 مصابين، تماثل 4 منهم الى الشفاء بشكل تام، وصدرت أيضا نتائج الفحوص المخبرية لخمس ​حالات​، وكانت سلبية، والحالات المشتبهة الخمس التي سجلت أمس هي قيد المتابعة ولم تصدر بعد أي نتيجة".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث باتحاد بلديات صور: المصابون بالقضاء ارتفع عددهم إلى 9 وتماثل 4 منهم للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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