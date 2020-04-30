علماء جبل عامل: مسارعة جامعة الدول العربية التصريح بشأن لبنان غير بريء

إستغرب تجمّع علماء جبل عامل "الرسالة الأخيرة التي وجّهتها جامعة الدول العربية للحكومة اللبنانية، فيما يخصّ الشأن اللبناني الداخلي، وتهويلها بخطورة الوضع حسب زعمها، مذكراً إياها بما فاتها من مصائب هزّت الكثير من الدول العربية الشقيقة، دون أي تدخّلٍ من قبلها، أو محاولةٍ للمساعدة، كالخراب في ليبيا والأخطار المحدقة في سوريا والعراق واليمن، ومشكلة المياه بين مصر وأثيوبيا، وغيرها الكثير ممّا غضّت الجامعة عنها أسماعها وأبصارها، يعتبر أنّ مسارعتها الى إطلاق التصريحات المتعلّقة بالشأن اللبناني غير بريء، خاصةً في ظلّ الحملات الممنهجة ضد الحكومة الحالية وعملها الدؤوب".
وأكد التجمّع في بيان "لجميع المتربّصين بالدولة اللبنانية والحكومة الحالية، التي أثبتت استقلاليتها وجدارتها، أنّ المعسكر الأميركي بمن يجمع من الفاسدين والطامعين سيرحل خالي الوفاض، ولن يحقّق أيّ بندٍ من مشاريعه الهدّامة في هذا الوطن المقاوم الأبيّ".
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