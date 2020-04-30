نادي قضاة لبنان: تحية للقضاء الجريء أمل الشعب

وجه ​نادي قضاة لبنان​، في بيان، تحية الى ​القضاء​ الجريء أمل الشعب، معتبرا أنه " في هذا الزمن الرديء لا بد من توجيه تحية إلى قاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح​ الذي أثبت أن القضاء فعال ومقدام و جريء بإعادة الحقوق إلى أصحابها بالرغم من إصدار ​مصرف لبنان والمهجر​ بيانا يتضمن تحقيرا بالقضاء يدينه، بدلا من اعتماد طرق الطعن أصولا"، مشيراً الى انه "يبقى القضاء أمل الشعب في حماية حقوقه والضرب بيدٍ من حديد دون أية اعتبارات إلا الحق".

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