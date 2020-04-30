الحجار لجريصاتي: الحريري خرج احتراما للناس وهو فخور بذلك

توجه عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ‏الى الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، معتبراً ان "رئيس الحكومة السابق ​الحريري​ خرج إحتراما للناس و هو فخور بذلك، والقوي فعلا ليس بحاجة للمواقع ولا لتعطيل البلاد بمؤسساتها وإقتصادها ليتبوأها، و‏سعد الحريري يحمل مشعل مدرسة خطت عمياق في وجدان الوطن الذي تجهدون على تطريزه كما تريدون ولن تستطيعوا".

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