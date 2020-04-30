حزب التوحيد يهنئ العمال: نتمنى أن تعزز الخطة الإقتصادية وضع العمال

توجهت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي بالتهنئة الى العمال في عيدهم، متمنية أن يحلّ هذا العيد عليهم بالخير والعافية. واعتبرت أن عيد العمال في لبنان يكتمل يوم تستعيد العملة الوطنية قيمتها ويحلّ الاستقرار المعيشي والإزدهار الاقتصادي.
ودعت في بيان الى "توفير حقوق العمال وتأمين فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين الذين يمرّون اليوم في ظروف قاسية نتيجة الأوضاع المالية الصعبة والأزمات الصحية والمعيشية المتراكمة"، ونوّهت "بالخطة الاقتصادية الإنقاذية التي أقرّتها الحكومة"، متمنيةً أن "تساهم في تعزيز وضع العمال والموظفين وكل المواطنين وفي الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية وفي دعم قطاعي الزراعة والصناعة"، داعية الى "الإسراع في استعادة الأموال المنهوبة وإرساء نهج جديد في الحكم يرتكز على الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومحاكمة الفاسدين والمتورطين ووقف الهدر ومكافحة سياسة التجويع".
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