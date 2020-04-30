أعتبرت لجنة كفرحزير البيئية، في بيان، أن "أصحاب شركات الموت لا يستحون من طلب تشريع الارهاب البيئي والصحي الذي يشنونه ضد اهل الكورة، وكل من يحاول ترخيص مقالع غير قانونية سيجبر على الاستقالة لانه يثبت انه شريك مع كورونا لبنان - مصانع الترابة في قتل اهلنا وقطع مورد رزق عمالنا".
وطالبت "شركات الترابة في شكا والهري بتسديد رواتب عمالها مضاعفة مدى الحياة وبالتوقف عن استعمال العمال كسلاح أخير بعد ان استنفذت كل أساليبها".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة كفرحزير البيئية: أصحاب شركات الموت لا يستحون من طلب تشريع الارهاب البيئي والصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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