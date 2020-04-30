لجنة كفرحزير البيئية: أصحاب شركات الموت لا يستحون من طلب تشريع الارهاب البيئي والصحي

أعتبرت ​لجنة كفرحزير البيئية​، في بيان، أن "أصحاب شركات الموت لا يستحون من طلب تشريع ​الارهاب​ البيئي والصحي الذي يشنونه ضد اهل ​الكورة​، وكل من يحاول ترخيص مقالع غير قانونية سيجبر على الاستقالة لانه يثبت انه شريك مع ​كورونا​ ​لبنان​ - مصانع الترابة في قتل اهلنا وقطع مورد رزق عمالنا".

وطالبت "شركات الترابة في شكا والهري بتسديد رواتب عمالها مضاعفة مدى ​الحياة​ وبالتوقف عن استعمال ​العمال​ كسلاح أخير بعد ان استنفذت كل أساليبها".