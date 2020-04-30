تحرك في طرابلس والميناء رفضا للتطاول على الجيش والقوى الأمنية

تشهد منطقة طرابلس في هذه الأثناء تحركاً لمئات الأشخاص رفضا للتعرض للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، وقد شدد المعتصمون على أن تحركاتهم هي ضد الطبقة السياسية الفاسدة وليس ضد الجيس والقوى الأمنية.
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد حصل في الأيام القليلة الماضية تعرض للجيش اللبناني حيث سقط للجيش أكثر من 150 جريحاً جراء اعتداءات من قبل بعض المندسين وتم احراق آلية تابعة للجيش اللبناني قرب ساحة النور في مدينة طرابلس وتم إحراق آلية لقوى الأمن الداخلي في منطقة الميناء.
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