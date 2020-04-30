شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب رئيس الوزراء الروسي مخائيل ميشوستين والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الخميس أن فحوص تحديد إصابته بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية وسيخضع لحجر ذاتي لحماية باقي أعضاء الحكومة.

وقال ميشوستين خلال اجتماع بالفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين "علمت للتو أن اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له جاء إيجابيا". وأضاف "علي أن أخضع لحجر ذاتي واتبع تعليمات الأطباء. من الضروري حماية زملائي" واعدا بأن يبقى على تواصل مستمر "حول كافة المواضيع الرئيسية". Advertisements واقترح أن يتولى مهامه النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف بوصفه رئيسا للحكومة "بالإنابة". وطمأنه بوتين في الاجتماع المتلفز أن "ما يحدث لك الآن يمكن أن يحدث لأي شخص". وأضاف" آمل أن تبقى قادرا على العمل وتشارك بشكل فاعل" في صنع قرارات الحكومة. وقال بوتين لميشوستين "من دون آرائك ومشاركتك لن تُتخذ هذه القرارات" متمنيا له الشفاء العاجل

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