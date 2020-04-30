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شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة تفشي كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 30 أبريل 2020
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده اجتازت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأضاف جونسون - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أن بريطانيا أحرزت تقدمًا ملموسًا في معركتها مع فيروس كورونا.
وكانت بريطانيا أعلنت اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 26711 حالة.
إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة حتى 17 أبريل لأكثر من العدد المسجل في فرنسا، والذي يشمل الوفيات في دور الرعاية، وفي إسبانيا لكنه يظل أقل من الحصيلة الإجمالية في إيطاليا.
وساهمت زيادة الوفيات لثلاثة أمثالها في دور الرعاية في إنجلترا وويلز في غضون بضعة أسابيع في تسجيل حصيلة أعلى بكثير.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن 7316 شخصاً توفوا في دور رعاية خلال الأسبوع الـ16 من عام 2020، وهو ما يعني تقريباً ثلاثة أمثال العدد في الأسبوع الـ13.
وبحسب الأرقام المعلنة من وزارة الصحة، الإثنين، توفي 21092 شخصاً في مستشفيات بأنحاء المملكة المتحدة بعد ثبوت إصابتهم بـ"كوفيد-19".
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