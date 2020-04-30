شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الامريكية تحسم الجدل بشأن تخليق كورونا في المختبر والان نبدء بالتفاصيل
وقال البيان" يتفق مجتمع الاستخبارات أيضًا مع الإجماع العلمي واسع النطاق على أن فيروس كوفيد 19-لم يكن من صنع الانسان او معدل وراثيا""
وأضاف البيان " مجتمع المخابرات سوف يواصل بنشاط الفحص الدقيق للمعلومات الناشئة والمعلومات الاستخباراتية لتحديد ما إذا كان تفشي المرض قد بدأ من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو ماإذا كان نتيجة حادث في مختبر في ووهان".
كانت الصين قد ذكرت في وقت سابق أن أي مزاعم بأن فيروس كورونا تم اطلاقه من مختبر "لا أساس لها من الصحة ومفبركة من لا شئ".
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