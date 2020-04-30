شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنطور لقاح كورونا بأكبر سرعة ممكنة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس كورونا، في مسعى يوصف بأنه سيتم بأكبر سرعة ممكنة. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أنه المسؤول بشكل كامل عن المشروع الذي يهدف إلى إيجاد لقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.

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