شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف حالة في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال يوريانتو إنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 792، بينما تعافى 1522 شخصا. وأجرت السلطات في إندونيسيا أكثر من 72300 اختبار للكشف عن الفيروس.
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