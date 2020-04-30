الارشيف / اخبار العالم

إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف حالة في إندونيسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات تتجاوز 10 آلاف حالة في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 347 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10118 حالة، متجاوزا للمرة الأولى حاجز العشرة آلاف حالة.

وقال يوريانتو إنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 792، بينما تعافى 1522 شخصا. وأجرت السلطات في إندونيسيا أكثر من 72300 اختبار للكشف عن الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف حالة في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا