أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن القاء القبض على متهم خرج من السجن قبل شهرين بقضية مخدرات. وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد ألقت مفارز مركز شرطة الاعظمية القبض على أحد المتهمين من أسباب السوابق".



وأضاف، أن الملقى القبض عليه "خرج من السجن قبل شهرين وكان من متعاطي المخدرات، وبعد خروجه تم متابعته ومتابعة وضعه، حيث القي القبض عليه هذا اليوم وبحوزته أدوات تعاطي المواد المخدرة ومواد مخدرة، وتم إجراء اللازم بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص من أجل رفع اوراقه للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خرج من السجن قبل شهرين.. القبض على متهم بقضية مخدرات في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.