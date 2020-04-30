أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، القبض على أكثر من 33 ألف مخالف لحظر التجوال في العاصمة منذ الـ 17 من آذار الماضي، فضلا عن حجز ١٧٢٢ عجلة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٣٠ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣٣١١٥ مخالفاً".



وأضافت، أن "القوات حجزت ايضا ١٧٢٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٨٢٥٦٨ غرامة، كما سهلت دخول ٦٢١١٨ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد"، داعية الى "الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن القبض على أكثر من 33 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.