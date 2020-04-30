اعلن مركز الإعلام الرقمي، الخميس، عن ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني خلال أزمة فايروس كورونا.
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الذي يقوم بها الهاكرز قد ازدادت خلال فترة التباعد الاجتماعي في زمن جائحة كورونا".
واوضح المركز ان "نسبة الاحتيال عبر الانترنيت في الربع الاول من هذا العام، وبسبب تاثير ازمة كورونا، كانت 26.5 ٪ وهي النسبة التي ارتفعت بمقدار 20 ٪ عن الربع السابق بحسب باحثون في مختبرات Arkose".
وبين المركز ان "الباحثين اعتبروا هذه النسبة هي اعلى معدل لهكذا نوع من الهجمات السيبرانية المنظمة على المستهلكين الذي ازداد استخدامهم للانترنيت في فترة الحجر الصحي، وارتفاع تعاملاتهم الرقمية".
واوضح المركز ان "نسبة الاحتيال عبر الانترنيت في الربع الاول من هذا العام، وبسبب تاثير ازمة كورونا، كانت 26.5 ٪ وهي النسبة التي ارتفعت بمقدار 20 ٪ عن الربع السابق بحسب باحثون في مختبرات Arkose".
وبين المركز ان "الباحثين اعتبروا هذه النسبة هي اعلى معدل لهكذا نوع من الهجمات السيبرانية المنظمة على المستهلكين الذي ازداد استخدامهم للانترنيت في فترة الحجر الصحي، وارتفاع تعاملاتهم الرقمية".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الرقمي: ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني خلال أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.