رسمياً.. باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي

رياضة 2020-04-30 | 20:23 512 مشاهدة أعلنت رابطة الأندية الفرنسية "LFP" عن تتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري للموسم الحالي 2019/2020 بعد إلغاء الموسم الكروي. وجاء قرار إلغاء الموسم الحالي بناءً على تصريحات من طرف رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، يوم الثلاثاء الماضي لعدم قدرة البلاد على تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد وصوت أعضاء الرابطة منذ قليل على إلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الفرنسي ومنح اللقب لصالح باريس سان جيرمان مع تتويج فريق لوريان بلقب دوري الدرجة الأولى، حسبما نشر الموقع الرسمي للرابطة.



وأقرت الرابطة بالترتيب النهائي لجدول المسابقة عند توقف النشاط الكروي في كلتا الدرجتين، حيث كان يحتل باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 68 نقطة، بينما كان لوريان في المركز الأول في الدرجة الأولى برصيد 54 نقطة.

وأقرت الرابطة بالترتيب النهائي لجدول المسابقة عند توقف النشاط الكروي في كلتا الدرجتين، حيث كان يحتل باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 68 نقطة، بينما كان لوريان في المركز الأول في الدرجة الأولى برصيد 54 نقطة.

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