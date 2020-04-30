الصحة تصحح الموقف الوبائي: تسجيل 82 اصابة و29 شفاء من فايروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المختبرات المختصة في العراق، فحصت اليوم (٥٣٥٣) نموذجاً، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٩٢٠٦١)".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة، سجلت لهذا اليوم (٨٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٦، بغداد/ الكرخ: ٨، مدينة الطب: ٣، النجف الأشرف: ١، البصرة: ٢٨، المثنى: ٧، كركوك: ٧، ميسان: ٢، بابل: ٤، ذي قار: ٢، اربيل: ١٣، السليمانية: ١".



وتابعت أن "الوفيات بلغت حالة واحدة في بغداد/ الكرخ امام حالات الشفاء بلغت 29 حالة ومزعة كما يلي: بغداد/ الرصافة: ١٨، النجف الأشرف: ٢، كربلاء المقدسة: ١، البصرة: ٥، ذي قار: ٢، اربيل: ١".

وبينت الوزارة، ان "مجموع الإصابات بلغ ٢٠٨٥، فيما بلغ مجموع الوفيات حالة ٩٣، اما مجموع حالات الشفاء بلغ ١٣٧٥ حالة".

وكانت وزارة الصحة، قد أصدرت بياناً في وقت سابق اليوم، قالت فيه إنها سجلت 109اصابة جديدة، قبل ان تقوم بنفي الخبر فيما بعد.