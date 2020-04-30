صالح يؤكد ضرورة تضافر الجهود للوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين بغداد واربيل

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني .

وأكد صالح، بحسب البيان، على "ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون"، مشيراً الى ان "قضية الموازنة ومعيشة المواطنين يجب ان لا تكون مرهونة بالاعتبارات السياسية، وأن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة للوصول إلى حلول مستندة الى المصلحة الوطنية".



وأضاف، أن "من الضروري الوصول الى تفاهمات تفضي الى حل جذري لكل القضايا والابتعاد عن الخلافات السياسية والاجتهادات الشخصية"، مشدداً على أن "الدستور هو الضمان للحفاظ على حقوق العراقيين".

وبشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، أوضح الرئيس، أن "هذه المسألة الحساسة والمتشابكة تحتاج الى معالجات سريعا"، مؤكدا للوفد الإقليم ايضاً "ضرورة الالتزام التام بالشفافية من أجل تسوية المسائل المالية في جميع انحاء العراق وإقليم كردستان بالاعتماد على قانون الموازنة الذي وضع آلية واطاراً للحفاظ على الحقوق والواجبات".



واشار رئيس الجمهورية الى أن "رواتب الموظفين في الإقليم هي حقوق دستورية يجب عدم المساس بها بسبب الخلافات والصراعات السياسية، لانها حق لجميع المواطنين في العراق".