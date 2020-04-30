قريباً في بغداد.. افتتاح معرض الكتروني سنوي للطبيعة

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الخميس، عن قرب افتتاح معرض الطبيعة الالكتروني الأول لعام 2020.

وقال المدير العام للدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "قربياً سيتم افتتاح المعرض الالكتروني الأول لدائرة الفنون برعاية وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني"، مبيناً أنه "باكورة الأعمال الفنية الالكترونية للدائرة وجاءت هذه التجربة بسبب جائحة فايروس كورونا الوبائي وهو أول تجربة على صعيد وزارة الثقافة وبجهود موظفي دائرة الفنون".

وأضاف أن "معرض الطبيعة يقع ضمن الخطة السنوية لدائرة الفنون العامة وكان مقر له ان يقام في شهر نيسان من كل عام على قاعات دائرة الفنون العامة بوزارة الثقافة".