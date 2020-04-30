اليمن: حزب الله شريك لمليشيا الحوثي في جميع الجرائم

رحبت الحكومة اليمنية، الخميس، بقرار ألمانيا تصنيف مليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات.

وذكرت أن مليشيا حزب الله، كانت شريكا لمليشيا الحوثي في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".



واعتبر البيان قرار الحكومة الألمانية أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".

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وخلال الفترة الماضية، أعلن الجيش اليمني والتحالف العربي مقتل عدد من الخبراء العسكريين لمليشيا حزب الله اللبناني بغارات ومعارك في معاقل الحوثيين بصعدة.



وخلافا للدعم العسكري، قدمت مليشيا حزب الله دعما إعلاميا غير مسبوقا للانقلاب الحوثي على الشرعية، حيث تبث جميع قنوات المليشيا الحوثية من الضاحية الجنوبية في لبنان.

واستيقظ العالم صباح اليوم الخميس، على قرار ألمانيا حظر "حزب الله" اللبناني، في خطوة شكّلت ضربة قوية للمليشيات التابعة لإيران.



قرار يأتي بعد سنوات من استغلال التنظيم الإرهابي للأراضي الألمانية كـ"حديقة خلفية"، و"مركز دعم لوجستي"، و"جمع التمويل اللازم لعملياته"، وفق وثائق رسمية حصلت عليها ”الخليج 365” ونشرتها في وقت سابق.

وما بين تجارة مخدرات وغسل أموال وتجنيد أتباع جدد، تعددت أجندة مليشيات "حزب الله" في ألمانيا بعد مرور مموله الأساسي إيران بضائقة مالية جراء العقوبات الاقتصادية.