ميركل تدعو الألمان لتجنب انتكاسة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الألمان إلى مواصلة العمل بطاقة كاملة لتجنب حدوث أي انتكاسة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد النجاح الذي حققته البلاد في مكافحة الفيروس.

وقالت ميركل، عقب مؤتمر عقدته من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية، الخميس، إنه على الجميع أن يبقوا منظمين وأن يحافظوا على المسافات الآمنة وأن يتبعوا إجراءات السلامة الصحية.

وأضافت المستشارة الألمانية، أن المتنزهات والمتاحف والكنائس في ألمانيا سيعاد فتحها ولكن بشروط، مضيفة أن المزيد من الإجراءات لتخفيف الإغلاق العام ستُعلن يوم 6 مايو/أيار المقبل.

وذكرت أن ألمانيا تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة اليومية بشكل أكبر، وأنه لا بد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لتفادي زيادة العدوى.

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وأشارت المستشارة إلى أنه طالما لم يوجد لقاح أو دواء ضد الفيروس حتى الآن، فإن الحد من الجائحة يظل هو الهدف والاستراتيجية، ويجب العمل على أن يظل النظام الصحي الألماني قادرا على معالجة المصابين بالعدوى.

وأعربت ميركل عن شكرها لكل من ساهم في النجاحات التي تحققت والتي شارك فيها المواطنون، وكذلك لجميع من فكروا في كيفية إعادة تشغيل النشاط الاقتصادي.

كان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، قال إنه تم رصد 1304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق.

ووفقا للإحصاء الذي كشف عنه المعهد الألماني، فإن العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان بلغ 157641 حالة إصابة مؤكدة وعدد الوفيات 6115.