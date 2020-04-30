انت الان تتابع الصين ترد على تهديدات ترامب بمحاسبتها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الخارجية الصينية غين شوان

ردت الصين على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتحميلها تبعات انتشار فيروس كورونا، داعية الولايات المتحدة للتركيز على مكافحة الجائحة في البلاد والفهم أن هذا الداء عدو مشترك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوان، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا يمثل كارثة وطنية، والصين من ضحاياها إلى جانب الولايات المتحدة، على كل المتضررين إبداء التضامن والعمل سوية للانتصار على العدو المشترك".

وأضاف غين شوان أن "على الولايات المتحدة أن تفهم أن العدو هو الفيروس وليس الصين... والتركيز على احتواء الجائحة داخل البلاد والتعاون الدولي بدل إلقاء اللوم على الطرف الصيني".

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وتابع: "أما مسألة المحاسبة والاتهامات، فقد أكدنا مرارا أن الفيروس عدو مشتك للبشرية، والصين طرف متضرر وليست شريكا للفيروس، ولا أسس قانونية لمثل هذه الخطاب".

وسبق أن قال ترامب إن بلاده لا تستبعد أن فيروس كورونا المستجد ظهر في مختبر بمدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها الجائحة، مهددا الصين بمواجهة تبعات مناسبة حال تبين أنها نشرت المرض بالتعمد.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، قال ترامب إنه يدرس خيارات مختلفة للتعامل مع الصين بسبب ما يعتبره إجراءات متأخرة لردع الفيروس.