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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الإمارات ترسل 7 أطنان من المساعدات الطبية إلى بنغلاديش لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنغلاديش لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.
ونقلت وكالة وام عن سفير الإمارات لدى بنغلاديش، ساعد محمد المهيري، "إن دولة الإمارات تحرص على دعم قدرات بنغلاديش في التصدي لـ /كوفيد-19/ وأن إيصال المساعدات اليوم من قبل الدولة سيمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم لاحتوائه".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 341 طنا من المساعدات إلى أكثر من 33 دولة استفاد منها ما يقارب من 341 ألفا من المهنيين الطبيين.
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