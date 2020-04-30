رئيس الوزراء المغربي: تمت السيطرة والتحكم على تفشي كورونا بالمغرب

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن بلاده تمكنت بفضل عوامل عديدة من "السيطرة والتحكم في تفشي وباء فيروس كورونا" في المملكة، مشيراً إلى أن "حالات الشفاء تتزايد يوما بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض".
واعتبر أن "المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في بلادنا انتقل من 7%، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4%، ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصا منهم العاملون في المجال الصحي".
وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل ما يقارب الـ5 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد الوفيات 165 حالة وفاة، وكذلك تماثلت للشفاء 778 حالة في البلاد.
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