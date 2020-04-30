منسقية نيجيريا بالقوات: نتابع أوضاع اللبنانيين لحظة بلحظة

أشارت منسقية ​نيجيريا​ في ​القوات اللبنانية​، إلى أنها "تتابع أوضاع اللبنانيين لحظة بلحظة في مواجهة وباء ​كورونا​ تنفيذا لتوجيهات رئيس الحزب ​سمير جعجع​ الذي استنفر القوات في الداخل والخارج، من أجل الوقوف إلى جانب كل لبناني لتجاوز هذه المحنة الصحية.

وأكدت المنسقية في بيان، ان "اتصالاتها لهذه الغاية مفتوحة مع الجميع وفي طليعتها مع القنصل العام الياس نقولا، الذي يقدم المساعدة، ويتجاوب مع طلبات الجالية بكل تفان لتسهيل أمور اللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان من دون تفرقة وتمييز، وكذلك توفير كل ما تطلبه الجالية من مستلزمات للإطمئنان بشكل مستمرّ على سلامة أفرادها جميعهم".