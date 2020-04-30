عون يدعو رؤساء الكتل للقاء وطني الأربعاء ببعبدا لعرض البرنامج الإصلاحي

دعا ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ رؤساء ​الكتل النيابية​ الى لقاء وطني في ​قصر بعبدا​ يوم الاربعاء المقبل لعرض برنامج ​الحكومة​ الاصلاحي. وكان قد أكد رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة له في وقت سابق من اليوم، ان "الدولة اللبنانية أصبحت تمتلك لأول مرة خطة اقتصادية متكاملة، ونحن نسير بالاتجاه الصحيح لانقاذ البلد من أزمته المالية وما يمرّ به لبنان ليس ظرفا عاديا أو عابراً"، مشيراً الى ان "هذه الحكومة جاءت من خارج المألوف فاذا بها تواجه واقعا غير مألوف على كل المستويات ومنذ 17 تشرين الأول بدا واضحا ان مشكلة الفساد هي دولة داخل الدولة".

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