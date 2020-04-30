خريش: نتوقع الهجمة على التيار لأن منظومة الفساد لم يعد لديها مظلة

أشارت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​، إلى أن الحملة على التيار الوطني الحر لا تختلف عن الحملة على الحكومة لأن التيار الوطني الحر تقدم منذ زمن بمشاريع قوانين ل​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر، والتيار الوطني الحر قام بالعديد من الإخبارات وآخرها الإخبار الذي تقدم به عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​زياد أسود​، وجميع الإخبارات تنطوي تحت شعار مكافحة الفساد".

ولفتت في مداخلة تلفزيونية، إلى أنه "نتوقع هذه الهجمة لأن ​منظومة​ الفساد لم يعد لديها مظلة فتارةً يستخدمون الشارع وتارةً أخرى يستخدمون المرجعيات الدينية والروحية، والتيار الوطني الحر ليس فوق المحاسبة، ولتشمل المحاسبة الجميع، أما ​العنف​ الذي نشهده في الشارع وتحويل الخلاف إلى مذهبي، فهو أمر غير مقبول، الشعب موجوع والناس بحالة جوع ويهمها طعامها وودائعها، والمحاسبة مطلوبة ومن دونها لا يمكن أن نتقدم".

وأكدت خريش "اننا نحن عبر إقرار خطة الحكومة إنجازا وخارطة طريق للحكومة، بالإضافة إلى لجنة المحاسبة و​المال​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​، وإقرار القوانين في اللجنة هو إنجاز أيضا من ناحية مكافحة الفساد، والخطة التي أُقرت هي لكل لبنان والمحاسبة يجب أن تكون على مستوى الجميع، ولا يجب أن يختبئ أي مسؤول سياسي على شارعه وعلى طائفته".