أعلنت ​بلدية برج حمود​ انها "ستقفل المطمر ابتداءً من منتصف هذه الليلة أمام ​شاحنات​ ​النفايات​، وستحصر الدخول الى المطمر بأعمال الهندسة المدنية"، مشيرة الى "انها ستستمرّ بأعمال تشجير وتزيين المساحة العائدة لها من المطمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلديّة برج حمود: سنقفل المطمر ابتداءً من منتصف هذه الليلة أمام شاحنات النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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