الجيش يستقدم تعزيزات أمام فرع مصرف لبنان بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​الجيش اللبناني​ استقدم تعزيزات امام فرع ​مصرف لبنان​ في صيدا الى جانب ​القوى الامنية​ و ذلك للحفاظ على الامن والاستقرار حيث دأب ناشطو حراك صيدا تنظيم وقفات احتجاج ليلية امامه وقد استخدمت المفرقعات و الحجارة وقنابل المالوتوف فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الماضية تم الإعتصام أمام مصرف لبنان فرع صيدا وتم التعرض للمصرف بقنابل حارقة ورشق المعتصمون المصرف بالحجارة و​المفرقعات النارية​ والدخانية، وذلك احتجاجاً على السياسات المصرفية المالية والنقدية لمصرف لبنان المركزي.