الجيش يستقدم تعزيزات أمام فرع مصرف لبنان بصيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الجيش اللبناني استقدم تعزيزات امام فرع مصرف لبنان في صيدا الى جانب القوى الامنية و ذلك للحفاظ على الامن والاستقرار حيث دأب ناشطو حراك صيدا تنظيم وقفات احتجاج ليلية امامه وقد استخدمت المفرقعات و الحجارة وقنابل المالوتوف فيها.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الماضية تم الإعتصام أمام مصرف لبنان فرع صيدا وتم التعرض للمصرف بقنابل حارقة ورشق المعتصمون المصرف بالحجارة والمفرقعات النارية والدخانية، وذلك احتجاجاً على السياسات المصرفية المالية والنقدية لمصرف لبنان المركزي.
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