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محاكمة جزائية لأول مرة عن بعد في قصر عدل طرابلس

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أجرت القاضي المنفرد الجزائي في ​طرابلس​ الرئيسة هنادي جابر اليوم محاكمة جزائية عن بعد، هي الأولى من نوعها في ​لبنان​ عبر الانترنت للموقوف باسم حرب، برعاية وحضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في ​الشمال​ القاضي ​رضا رعد​ ونقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​".

وشدد مراد على "أهمية هذه الجلسة الأولى من نوعها في لبنان، ف​الكورونا​ جعلتنا ننتقل تدريجياً في لبنان الى المحاكمات الإلكترونية، بعد قيام قضاة التحقيق على مدى شهرٍ بالتحقيقات الإلكترونية، واجراء جلستين عن بعد امام ​المحكمة العسكرية​ المنفردة في الشمال، حيث تُسهم هذه الخطوات الى حدٍّ بعيد بالتخفيف من الإحتكاك والإكتظاظ، والى تأمين الحدّ الأقصى من الحماية من فيروس الكورونا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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