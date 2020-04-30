محاكمة جزائية لأول مرة عن بعد في قصر عدل طرابلس

أجرت القاضي المنفرد الجزائي في ​طرابلس​ الرئيسة هنادي جابر اليوم محاكمة جزائية عن بعد، هي الأولى من نوعها في ​لبنان​ عبر الانترنت للموقوف باسم حرب، برعاية وحضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في ​الشمال​ القاضي ​رضا رعد​ ونقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​".

وشدد مراد على "أهمية هذه الجلسة الأولى من نوعها في لبنان، ف​الكورونا​ جعلتنا ننتقل تدريجياً في لبنان الى المحاكمات الإلكترونية، بعد قيام قضاة التحقيق على مدى شهرٍ بالتحقيقات الإلكترونية، واجراء جلستين عن بعد امام ​المحكمة العسكرية​ المنفردة في الشمال، حيث تُسهم هذه الخطوات الى حدٍّ بعيد بالتخفيف من الإحتكاك والإكتظاظ، والى تأمين الحدّ الأقصى من الحماية من فيروس الكورونا".