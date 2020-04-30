الخارجية السورية: ندين بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية

أعلن مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية السورية​ ان "​سوريا​ تدين بأشد العبارات قرار ​الحكومة الألمانية​ باعتبار ​حزب الله​ منظمة إرهابية الذي يجسد رضوخها للإملاءات الصهيونية العالمية". إضغط للمزيد

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