جنبلاط: بهذه اللحظة المفصلية من تاريخ البلاد يبقى الجيش الملاذ الأولى والأخير للاستقرار

أكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ البلاد وفي أوج ​الأزمة​ الاقتصادية والمعيشية وبالرغم من التخبط الحكومي يبقى ​الجيش​ الملاذ الأولى والأخير للاستقرار".

تجدر الإشارة إلى أن تسجيلا صوتيا مسربا من احد اللقاءات الحزبية للحزب التقدمي الاشتراكي في راشيا ويتحدث فيه أحد مسؤولي منظمة الشباب التقدمي، قد أشار الى أن المطلوب من شباب الحزب رفع الصوت عاليا، متعرضا لمديرية مخابرات الجيش اللبناني، معتبرا انها تدار من قبل الرئيس ميشال عون وحزب الله كميليشيا، مشيرا الى أنهم، أي عناصر المخابرات، اذا تعرضوا لشباب الحزب التقدمي فلهم كامل الحق بمواجهتهم والتصرف معهم.