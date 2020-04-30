سليم جريصاتي للحريري: أنت من أخرج نفسه وباسيل من معادلة حكم الأقوياء ولم تعد إليها

توجه الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، مشيراً الى انه "من أخرج نفسه والوزير السابق ​جبران باسيل​ من معادلة حكم الأقوياء ولم تعد إليها، فإمسك ظلمك عنه وهو من مصيرك براء، وأنت شخصيا الاعلم بذلك، أما ناديك فليس أكبر من بلدك".

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