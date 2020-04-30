مجلس الوزراء: البرنامج الإصلاحي معد بالإنكليزية بانتظار تنقيحه للعربية

أعلنت الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​ بأن البرنامج الإصلاحي معد بالإنكليزية بانتظار تنقيحه للعربية. وأشارت في بيان إلى أنه "عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 30 نيسان 2020، فإن برنامج ​الحكومة​ الاصلاحي المعتمد راهناً هو ذلك المعدّ باللغة الانكليزية، بانتظار تنقيح النسخة العربية من قبل متخصصين يكلفون من ​وزارة المالية​ بهدف مطابقة النسخة العربية لغوياً وفنياً للنسخة الانكليزية. وعليه فإن النسخة المعدة باللغة العربية لبرنامج الحكومة هي غير نهائية بانتظار تنقيحها وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء على النحو المشار اليه انفاً".

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